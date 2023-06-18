Зінченко: Ми матимемо світле майбутнє

З президентом Володимиром Зеленським Україна матиме світле майбутнє.

Про це заявив Олександр Зінченко у токшоу "Uncensored" Пірса Моргана.

"З такими людьми та президентом [Зеленським - прим.] ми матимемо світле майбутнє. Ми знайдемо шлях, як позбутися їх (ворогів - прим. ). Я мав невеликий сценарій, що мені треба було говорити. Ми розуміли, що ми не маємо витрачати його час і мали йти чітко за сценарієм. Обговорити ідею проведення благодійного матчу, щоб відновити школу в Чернігові. Проте, до цього я скористався нагодою та висловився від себе та своєї родини як ми пишаємося, що саме він наш президент і все, що він робить, - неймовірно. Він став лідером.