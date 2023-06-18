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Зінченко: Ми матимемо світле майбутнє

Гравець Арсенала - про президента України
Вчора 23:32 206 0
Зінченко: Ми матимемо світле майбутнє
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

З президентом Володимиром Зеленським Україна матиме світле майбутнє.

Про це заявив Олександр Зінченко у токшоу "Uncensored" Пірса Моргана.

"З такими людьми та президентом [Зеленським - прим.] ми матимемо світле майбутнє. Ми знайдемо шлях, як позбутися їх (ворогів - прим. ). Я мав невеликий сценарій, що мені треба було говорити. Ми розуміли, що ми не маємо витрачати його час і мали йти чітко за сценарієм. Обговорити ідею проведення благодійного матчу, щоб відновити школу в Чернігові. Проте, до цього я скористався нагодою та висловився від себе та своєї родини як ми пишаємося, що саме він наш президент і все, що він робить, - неймовірно. Він став лідером.

Актуально: "Люди, яких я знав, загинули": велика розмова Олександра Зінченка з Пірсом Морганом

Я знаю історію, коли президент США телефонував зі словами, що він [Зеленський - прим.] ціль номер один, а його сім’я - номер два. Він пропонував перевезти їх у безпечне місце, на що Зеленський відповів: "Мені не потрібне таксі. Мені потрібна зброя". Як можна не слідувати за таким президентом?", - сказав Зінченко.

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