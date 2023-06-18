Балулі відсудив у Лілля 510 тисяч євро через психологічний тиск

Півзахисник Металіста Фарес Балулі виграв суд проти свого колишнього клубу - Лілля.

Про це повідомляє Get French Football News.

Фарес перейшов у Лілль з Монако у 2017 році. Проте вже у 2018-му Крістоф Гальтьє, який на той момент був тренером клубу, виключив гравця зі складу першої команди.

Клуб звинуватив гравця в тому, що він спізнювався на тренування, а також важив на 25 кг більше, ніж на момент підписання контракту.

У 2019 році клуб розірвав контракт з футболістом. Балулі подав на Лілль до суду, який в підсумку виграв.

Суд постановив, що рішення про виключення півзахисника з першої команди не було "ані формалізованим, ані вмотивованим" і додали, що ні клуб, ні тренер Гальтьє не змогли надати доказів того, що вони коментували збільшення ваги Балулі або погіршення його фізичних якостей.

Лілль повинен буде виплатити футболісту 510 тисяч євро компенсації.

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