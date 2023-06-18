Барселона повісила цінник на Кессі

Джерело - isport.ua.
Барселона виставила на продаж івуарійця Франка Кессі та розраховує виручити за нього не менше 35 млн євро.
Про це повідомляє Diario Sport.
На 26-річного гравця претендує кілька клубів.
Зазначимо, якщо не знайдеться кандидата, який готовий викласти необхідну суму, футболіст залишиться в команді. У стані синьо-гранатових вірять, що краще залишити гравця у складі, ніж погоджуватися на невигідну пропозицію.
Минулого сезону на рахунку Кессі один гол та один асист у 28 матчах Ла-Ліги.
Раніше повідомлялося про зацікавленість Інтера щодо Кессі.