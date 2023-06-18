Барселона повісила цінник на Кессі

На 26-річного гравця претендує кілька клубів

Барселона виставила на продаж івуарійця Франка Кессі та розраховує виручити за нього не менше 35 млн євро.

Про це повідомляє Diario Sport.

На 26-річного гравця претендує кілька клубів.

Зазначимо, якщо не знайдеться кандидата, який готовий викласти необхідну суму, футболіст залишиться в команді. У стані синьо-гранатових вірять, що краще залишити гравця у складі, ніж погоджуватися на невигідну пропозицію.

Минулого сезону на рахунку Кессі один гол та один асист у 28 матчах Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Інтера щодо Кессі.