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Барселона повісила цінник на Кессі

На 26-річного гравця претендує кілька клубів
Сьогодні 10:40 203 0
Барселона повісила цінник на Кессі
Фото Getty Images
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселона виставила на продаж івуарійця Франка Кессі та розраховує виручити за нього не менше 35 млн євро.

Про це повідомляє Diario Sport.

На 26-річного гравця претендує кілька клубів.

Зазначимо, якщо не знайдеться кандидата, який готовий викласти необхідну суму, футболіст залишиться в команді. У стані синьо-гранатових вірять, що краще залишити гравця у складі, ніж погоджуватися на невигідну пропозицію.

Минулого сезону на рахунку Кессі один гол та один асист у 28 матчах Ла-Ліги.

Раніше повідомлялося про зацікавленість Інтера щодо Кессі.

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