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Норвегія поступилася Шотландії: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до чемпіонату Європи-2024
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Норвегія поступилася Шотландії: результати матчів відбору до Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го червня, відбулося 5 матчів у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 3
17 червня

Литва - Болгарія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Гірдвайніс, 1:1 - 27 Петков

Люксембург - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Сінані, 2:0 - 78 Родрігеш

Азербайджан - Естонія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Саппінен, 1:1 - 62 Кривоцюк

Норвегія - Шотландія 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Голанд (пен), 1:1 - 87 Дайкс, 1:2 - 89 Маклін

Чорногорія - Угорщина 0:0

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи-2024:

  Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

21:45 Албанія - Молдова

21:45 Бельгія - Австрія

21:45 Ісландія - Словаччина

21:45 Кіпр - Грузія

21:45 Португалія - Боснія і Герцеговина

21:45 Фарерські острови - Чехія

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