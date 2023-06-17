Норвегія поступилася Шотландії: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17-го червня, відбулося 5 матчів у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024
Литва - Болгарія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Гірдвайніс, 1:1 - 27 Петков
Люксембург - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Сінані, 2:0 - 78 Родрігеш
Азербайджан - Естонія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Саппінен, 1:1 - 62 Кривоцюк
Норвегія - Шотландія 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Голанд (пен), 1:1 - 87 Дайкс, 1:2 - 89 Маклін
Чорногорія - Угорщина 0:0
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи-2024:
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
21:45 Албанія - Молдова
21:45 Бельгія - Австрія
21:45 Ісландія - Словаччина
21:45 Кіпр - Грузія
21:45 Португалія - Боснія і Герцеговина
21:45 Фарерські острови - Чехія
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