Фінляндія здолала Словенію: результати матчів відбору до Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го червня, відбувся один матч у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024
Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 3
16 червня
Фінляндія - Словенія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 13 Пох'янпало, 2:0 - 64 Антман
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи:
21:45 Андорра - Швейцарія
21:45 Білорусь - Ізраїль
21:45 Гібралтар - Франція
21:45 Греція - Ірландія
21:45 Данія - Північна Ірландія
21:45 Косово - Румунія
21:45 Латвія - Туреччина
21:45 Мальта - Англія
21:45 Північна Македонія - Україна
21:45 Сан-Марино - Казахстан
21:45 Вельс - Вірменія
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