Фінляндія здолала Словенію: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до чемпіонату Європи 2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го червня, відбувся один матч у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 3

16 червня

Фінляндія - Словенія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Пох'янпало, 2:0 - 64 Антман

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у відборі до чемпіонату Європи:

21:45 Андорра - Швейцарія

21:45 Білорусь - Ізраїль

21:45 Гібралтар - Франція

21:45 Греція - Ірландія

21:45 Данія - Північна Ірландія

21:45 Косово - Румунія

21:45 Латвія - Туреччина

21:45 Мальта - Англія

21:45 Північна Македонія - Україна

21:45 Сан-Марино - Казахстан

21:45 Вельс - Вірменія

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