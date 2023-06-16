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Визначився найкращий гравець матчу Іспанія - Італія

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Визначився найкращий гравець матчу Іспанія - Італія
#Родрі

Джерело - uefa.com.

Іспанський півзахисник Родріго визнаний найкращим гравцем півфінального матчу Ліги націй між командами Іспанії та Італії.

Про це повідомляє УЄФА.

26-річний гравець відіграв усю зустріч від початку до кінця і виконав 96% точних передач.

"Здорово працював як сполучна ланка і допомагав команді володіти м'ячем. Передачі були простими, але вкрай ефективними. Взяв участь у гольовій атаці", – йдеться в повідомленні УЄФА.

Нагадаємо, збірна Іспанії, обігравши Італію, вийшла у фінал турніру, де 18 червня зіграє з командою Хорватії.

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