Перехід Лукаку в Аль-Хілаль заблокували

Джерело - tribuna.com.
Перехід нападника Ромелу Лукаку в Аль-Хілаль залишається в режимі очікування.
Про це повідомив Санті Ауна.
Затримка відбувається через те, що бельгієць вимагає зарплатню понад 90 млн євро на рік, в той час, як саудівці пропонують 20 млн.
Правління Саудівської Аравії не погодилося з цією вимогою і заблокувало перехід.
Також перепоною для підписання угоди є те, що представники Лукаку вимагають 10 млн євро в якості комісії.
Раніше повідомлялося, що Інтер хоче орендувати Лукаку та Кулібалі у Челсі.