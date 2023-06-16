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Перехід Лукаку в Аль-Хілаль заблокували

Нападник вимагав 90 млн євро в рік заробітної плати
Сьогодні 09:41 216 0
Перехід Лукаку в Аль-Хілаль заблокували
Фото - gettyimages
#Ромелу Лукаку

Джерело - tribuna.com.

Перехід нападника Ромелу Лукаку в Аль-Хілаль залишається в режимі очікування.

Про це повідомив Санті Ауна.

Затримка відбувається через те, що бельгієць вимагає зарплатню понад 90 млн євро на рік, в той час, як саудівці пропонують 20 млн.

Правління Саудівської Аравії не погодилося з цією вимогою і заблокувало перехід.

Також перепоною для підписання угоди є те, що представники Лукаку вимагають 10 млн євро в якості комісії.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче орендувати Лукаку та Кулібалі у Челсі.

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