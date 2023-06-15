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Нганну: Ми обговорювали угоду на 2 поєдинки з Вайлдером

Сьогодні 18:55 236 0
Нганну: Ми обговорювали угоду на 2 поєдинки з Вайлдером

Колишній чемпіон UFC, а нині боєць Professional Fighters League Френсіс Нганну вів переговори про бій з ексчемпіоном у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером.

Про це Нганну розповів порталу MMA Fighting.

"Ми вели розмови на початку цього року, перш ніж вони оголосили про потенційний бій у грудні. Ми почекаємо, коли він звільниться і вирішить свої справи, намічені на грудень. Ми обговорювали угоду на 2 поєдинки. У нас була дуже глибока розмова з Деонтеєм і його командою", - сказав Нганну.

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