Далич: Це одна з головних перемог збірної Хорватії

Збірна Хорватії здобула історичну перемогу над Нідерландами у півфіналі Ліги націй УЄФА.

Про це розповів головний тренер хорватів Златко Далич.

"Вітаю хлопців. Це перемога для всієї Хорватії. Обіграти збірну Нідерландів на її полі з рахунком 4:2 – великий успіх. У нас буде чергова медаль. Ми її заслужили. Це одна з головних перемог збірної Хорватії. Ми перемогли Нідерланди на їхньому стадіоні, пропустивши першими, а потім на 90+6-й хвилині. Це безперечно історична перемога.

У мене немає уподобань, з ким грати у фіналі. Спочатку ми трохи посвяткуємо, а потім трохи відпочинемо. Не має значення, хто буде наступним суперником, важлива тільки Хорватія. Ми йдемо за золотом. Це єдине, чого в нас немає: є срібло, є бронза. Тепер ми маємо намір здобути золото, якого нам не вистачає", – заявив Далич.