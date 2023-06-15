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Далич: Це одна з головних перемог збірної Хорватії

Златко Далич прокоментував перемогу над збірною Нідерландів у півфіналі Ліги націй УЄФА
Сьогодні 08:37 267 0
Далич: Це одна з головних перемог збірної Хорватії

Джерело - sport.ua.

Збірна Хорватії здобула історичну перемогу над Нідерландами у півфіналі Ліги націй УЄФА.

Про це розповів головний тренер хорватів Златко Далич.

"Вітаю хлопців. Це перемога для всієї Хорватії. Обіграти збірну Нідерландів на її полі з рахунком 4:2 – великий успіх. У нас буде чергова медаль. Ми її заслужили. Це одна з головних перемог збірної Хорватії. Ми перемогли Нідерланди на їхньому стадіоні, пропустивши першими, а потім на 90+6-й хвилині. Це безперечно історична перемога.

У мене немає уподобань, з ким грати у фіналі. Спочатку ми трохи посвяткуємо, а потім трохи відпочинемо. Не має значення, хто буде наступним суперником, важлива тільки Хорватія. Ми йдемо за золотом. Це єдине, чого в нас немає: є срібло, є бронза. Тепер ми маємо намір здобути золото, якого нам не вистачає", – заявив Далич.

Обігравши Нідерланди, Хорватія у фіналі Ліги націй зіграє 18 червня з переможцем матчу Іспанія – Італія, який відбудеться 15 червня.

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