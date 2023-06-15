Головне
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 316
Ломаченко: коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 12:49 2784
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 93628 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 118901
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 489
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1041
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 21:23 1171
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Вчора 20:29 4036
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 616
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:16 4195
Прямі трансляції

Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч

Сьогодні 11:01 9273 0
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
#Збірна України з футболу, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

12 червня збірна України проведе товариський благодійним матч зі збірною Німеччини.

Поєдинок відбудеться в Бремені. Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію в медіасервісі MEGOGO: на інтерактивному каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатами Максимальна або Спорт, і на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Дніпро, Суспільне Тернопіль тощо) у цифровому ефірі T2 та кабельних мережах та IPTV (крім OTT*).

Україна зіграє з Німеччиною в межах підготовки до офіційних поєдинків кваліфікації Євро-2024. 16 червня - проти Північної Македонії, 19 червня - проти Мальти.

MEGOGO та Суспільне Мовлення транслюють матчі збірної України у відбірковому циклі на Чемпіонат Європи з футболу 2024 року. Медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник відбіркового циклу на Чемпіонат Європи-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі анонсував великий бій Ф’юрі анонсував великий бій 21051
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 4415
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93628 4
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 13301
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 118901
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4195
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 18202 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12987
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 15190 6
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28690 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22179
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 24778