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Трубін зацікавив Бенфіку

Анатолій Трубін може змінити клуб
Сьогодні 13:10 78 0
Трубін зацікавив Бенфіку
#Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін увійшов до сфери інтересів Бенфіки.

Про це повідомляє інсайдер Бруну Андраде.

Португальський клуб також розглядає кандидатуру Бенту з Атлетіко Паранаенсе. На користь українця грає його контракт із "гірниками", який закінчується влітку 2024 року. При цьому воротар не налаштований його продовжувати.

Минулого сезону на рахунку воротаря – 38 матчів за Шахтар у всіх турнірах (40 пропущених голів). 14 зустрічей Трубін завершив “на нуль”.

Нагадаємо, Бенфіка під керівництвом Рогера Шмідта виграла чемпіонат Португалії, а в ЛЧ дійшла до чвертьфіналу.

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