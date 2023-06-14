Анатолій Трубін може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін увійшов до сфери інтересів Бенфіки.

Про це повідомляє інсайдер Бруну Андраде.

Португальський клуб також розглядає кандидатуру Бенту з Атлетіко Паранаенсе. На користь українця грає його контракт із "гірниками", який закінчується влітку 2024 року. При цьому воротар не налаштований його продовжувати.

Минулого сезону на рахунку воротаря – 38 матчів за Шахтар у всіх турнірах (40 пропущених голів). 14 зустрічей Трубін завершив “на нуль”.

Нагадаємо, Бенфіка під керівництвом Рогера Шмідта виграла чемпіонат Португалії, а в ЛЧ дійшла до чвертьфіналу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!