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Тренер ПСЖ може очолити Наполі

Наполі у пошуках нового головного тренера
Сьогодні 12:25 214 0
Тренер ПСЖ може очолити Наполі
Фото - gettyimages
#Галтьє, #Наполі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє може очолити італійський Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Власник неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс нібито висловлює особисту зацікавленість у запрошенні 56-річного француза.

Також серед кандидатів на вакантну посаду тренера у Наполі значаться Руді Гарсія і Пауло Соуза.

Нагадаємо, з літа 2022 року Крістоф Галтьє працює з ПСЖ, який привів до перемоги у чемпіонаті Франції сезону-2022/2023.

Раніше повідомлялося, що Наполі веде переговори з головним тренером Салернітани Соузою.

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