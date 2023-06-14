Тренер ПСЖ може очолити Наполі

Наполі у пошуках нового головного тренера

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє може очолити італійський Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Власник неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс нібито висловлює особисту зацікавленість у запрошенні 56-річного француза.

Також серед кандидатів на вакантну посаду тренера у Наполі значаться Руді Гарсія і Пауло Соуза.

Нагадаємо, з літа 2022 року Крістоф Галтьє працює з ПСЖ, який привів до перемоги у чемпіонаті Франції сезону-2022/2023.

Раніше повідомлялося, що Наполі веде переговори з головним тренером Салернітани Соузою.