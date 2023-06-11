Наполі веде переговори з головним тренером Салернітани Соузою

Джерело - Corriere Dello Sport.
Головний тренер Салернітани Паулу Соуза та екскоуч Рівер Плейт Марсело Гальярдо стали ще одними претендентами на роль наступника Лучано Спаллетті в Наполі.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс веде переговори з Соузою щодо можливого призначення.
Неаполітанцям доведеться заплатити Салернітані один мільйон євро, щоб звільнити португальського фахівця від обов’язків у клубі.
Хороші відносини між Де Лаурентісом та власником Салернітани Даніло Єрволіно можуть посприяти укладенню угоди.
Повідомлялося, що Наполі цікавиться Гальтьє і Гарсією.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!