Наполі веде переговори з головним тренером Салернітани Соузою

Наполі продовжує пошуки нового головного тренера

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Салернітани Паулу Соуза та екскоуч Рівер Плейт Марсело Гальярдо стали ще одними претендентами на роль наступника Лучано Спаллетті в Наполі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс веде переговори з Соузою щодо можливого призначення.

Неаполітанцям доведеться заплатити Салернітані один мільйон євро, щоб звільнити португальського фахівця від обов’язків у клубі.

Хороші відносини між Де Лаурентісом та власником Салернітани Даніло Єрволіно можуть посприяти укладенню угоди.

Повідомлялося, що Наполі цікавиться Гальтьє і Гарсією.

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