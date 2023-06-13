Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Андрій Ярмоленко залишив Аль-Айн.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Успіхів і спасибі", - написав клуб.
Нагадаємо контракт гравця був розрахований на один сезон і підписаний в липні минулого року.
У 28 матчах 33-річний футболіст відзначився 12 голами та 4 результативними передачами.
Good Luck & Thank You.. Yarmolenko 🫡 #alainclub || @alainfcae 🟣 pic.twitter.com/wOhp1UhU6k— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 13, 2023
Раніше Ярмоленко прокоментував можливий перехід до Динамо.