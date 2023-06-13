Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко залишив Аль-Айн.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Успіхів і спасибі", - написав клуб.

Нагадаємо контракт гравця був розрахований на один сезон і підписаний в липні минулого року.

У 28 матчах 33-річний футболіст відзначився 12 голами та 4 результативними передачами.

Раніше Ярмоленко прокоментував можливий перехід до Динамо.