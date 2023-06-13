Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 1943
Гвоздик прокоментував позицію Ломаченка щодо російського вторгнення
Сьогодні 16:54 1052
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол
Сьогодні 15:41 4142 1
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 698
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 548
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1676
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 5229
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 18521
Луческу відхилив пропозицію ЦСКА
Вчора 16:40 794
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Вчора 13:59 1285
Прямі трансляції

Фіорентина повісила цінник на Амрабата

Барселона шукає варіанти
Сьогодні 17:25 160 0
Фіорентина повісила цінник на Амрабата
#Барселона, #Фіорентина

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат піде з клубу влітку.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Переговори з фіалками початку Барселона. За гравця просять 30 мільйонів євро.

Марокканець попросив клуб відпустити його в Барселону. Втім, поки каталонці ще думають над трансфером.

Відзначається, що 26-річний гравець є пріоритетом для іспанців. Він повинен стати заміною Серхіо Бускетску, Який покинув Барселону.

З Марокко Амрабат дійшов до півфіналу ЧС-2022.

Взимку Челсі в останній день трансферного вікна намагався підписати Амрабата.

Коментарі ()
Популярне зараз
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 3791
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8679
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 18521
Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол Зозуля: У Шевченка включається дурачок - я нічого не знав, я футболіст і граю у футбол 4142 1
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО 5229
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21956
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20209
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47252
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 36602
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28612 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47605 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112094