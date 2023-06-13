Фіорентина повісила цінник на Амрабата

Барселона шукає варіанти

Півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат піде з клубу влітку.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Переговори з фіалками початку Барселона. За гравця просять 30 мільйонів євро.

Марокканець попросив клуб відпустити його в Барселону. Втім, поки каталонці ще думають над трансфером.

Відзначається, що 26-річний гравець є пріоритетом для іспанців. Він повинен стати заміною Серхіо Бускетску, Який покинув Барселону.

З Марокко Амрабат дійшов до півфіналу ЧС-2022.

Взимку Челсі в останній день трансферного вікна намагався підписати Амрабата.