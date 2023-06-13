Арбітри матчу Німеччина – Україна передали гонорар на користь українського народу

Загальна сума склала 4 тис євро

Арбітри товариського матчу Німеччина – Україна (3:3) передали свій гонорар на користь українського народу.

Про це повідомляє Kicker.

Поєдинок у Бремені обслуговували рефері Анастасіос Сідіропулос, лінійні арбітри Рейнхарт Буксбаум та Хасан Кула, четвертий суддя Іоанніс Пападопулос та відеоасистенти Арістотеліс Діамантопулос та Спірідон Зампалас. Загальна сума, яку суддівська бригада перерахує Україні, становить близько 4000 євро.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.