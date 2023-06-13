Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Вчора 21:00 1741
Степаненко, Циганков і Мудрик зіграли ювілейні матчі за збірну України
Сьогодні 10:24 347
Денвер - чемпіон НБА
Сьогодні 08:09 417
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Вчора 22:07 1525
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Вчора 20:43 4796
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Вчора 20:01 16086
Луческу відхилив пропозицію ЦСКА
Вчора 16:40 673
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Вчора 13:59 1182
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Вчора 12:40 466
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Вчора 11:45 963 1
Прямі трансляції

Арбітри матчу Німеччина – Україна передали гонорар на користь українського народу

Загальна сума склала 4 тис євро
Сьогодні 09:45 622 0
Арбітри матчу Німеччина – Україна передали гонорар на користь українського народу

Джерело - kicker.de.

Арбітри товариського матчу Німеччина – Україна (3:3) передали свій гонорар на користь українського народу.

Про це повідомляє  Kicker.

Поєдинок у Бремені обслуговували рефері Анастасіос Сідіропулос, лінійні арбітри Рейнхарт Буксбаум та Хасан Кула, четвертий суддя Іоанніс Пападопулос та відеоасистенти Арістотеліс Діамантопулос та Спірідон Зампалас. Загальна сума, яку суддівська бригада перерахує Україні, становить близько 4000 євро.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО 4796
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 16086
ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер ПСЖ виставив Мбаппе на трансфер 2521
Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч Німеччина - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч 2676
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8586
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 21872
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11088
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1928
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12949
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33627 5
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20200
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72143