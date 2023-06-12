Ванат дебютував за збірну України

Нападник Динамо вийшов на заміну у товариському матчі з Німеччиною.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі.

На 64-й хвилині зустрічі на поле вийшов нападник київського Динамо Владислав Ванат, замінивши Артема Довбика. Для 21-річного футболіста цей матч став дебютним у складі української національної команди.

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У нинішньому сезоні Ванат провів за Динамо в усіх турнірах 36 поєдинків, відзначившись 13 голами та трьома результативними передачами.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.