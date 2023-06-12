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Ярмоленко та Довбик - у старті збірної України на матч з Німеччиною

Визначився стартовий склад збірної України
Сьогодні 17:51 477 0
Ярмоленко та Довбик - у старті збірної України на матч з Німеччиною

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч проти команди Німеччини.

Стартовий склад збірної України: 12. Анатолій Трубін, 16. Віталій Миколенко, 22. Микола Матвієнко, 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 10. Михайло Мудрик, 21. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к) 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Валерій Бондар, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 14. Данило Ігнатенко, 17. Юхим Конопля, 19. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 23. Андрій Лунін.

Матч розпочнеться о 19:00.

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