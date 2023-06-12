Збірна Ізраїлю переграла Південну Корею та здобула бронзу чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.
Збірна Ізраїлю здобула перемогу над Південною Кореєю в матчі за бронзу чемпіонату світу U-20.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Чемпіонат світу U-20
Матч за 3 місце, 11 червня
Ізраїль U-20 - Південна Корея U-20 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Біньямін, 1:1 - 24 Лі Сун-Вон (пен), 2:1 - 76 Сеніор, 3:1 - 85 Халайлі
У півфіналі ізраїльтяни вилетіли від переможців турніру - збірної Уругваю, корейці програли в 1/2 фіналу італійцям.
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