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Шахтар не розглядає Йовичевича, як тренера на перспективу, - журналіст

Болотніков розповів чому Шахтар вирішив попрощатися з хорватським наставником
Вчора 22:42 421 0
Шахтар не розглядає Йовичевича, як тренера на перспективу, - журналіст
#Шахтар, #Ігор Йовичевич

Джерело - Чемпіон.

У Шахтарі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу.

Про це заявив ведучий KDK Сергій Болотніков.

"Мої джерела кажуть, що в клубі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу. В принципі, для цього не потрібно мати якісь великі інсайди. Це й так зрозуміло, що така причина. Ну що може бути? Конфлікт чи п******а між Йовичевичем, Палкіним і Ахметовим?" - сказав Болотніков.

Нагадаємо, Шахтар опинився у третьому кошику при жеребкуванні груп Ліги чемпіонів 2023/24.

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