Шахтар не розглядає Йовичевича, як тренера на перспективу, - журналіст

У Шахтарі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу.

Про це заявив ведучий KDK Сергій Болотніков.

"Мої джерела кажуть, що в клубі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу. В принципі, для цього не потрібно мати якісь великі інсайди. Це й так зрозуміло, що така причина. Ну що може бути? Конфлікт чи п******а між Йовичевичем, Палкіним і Ахметовим?" - сказав Болотніков.