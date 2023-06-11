Шахтар не розглядає Йовичевича, як тренера на перспективу, - журналіст

Джерело - Чемпіон.
У Шахтарі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу.
Про це заявив ведучий KDK Сергій Болотніков.
"Мої джерела кажуть, що в клубі не бачать в кандидатурі Йовичевича хорошого тренера на довгу перспективу. В принципі, для цього не потрібно мати якісь великі інсайди. Це й так зрозуміло, що така причина. Ну що може бути? Конфлікт чи п******а між Йовичевичем, Палкіним і Ахметовим?" - сказав Болотніков.
Нагадаємо, Шахтар опинився у третьому кошику при жеребкуванні груп Ліги чемпіонів 2023/24.
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