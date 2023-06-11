На війні з росією загинув колишній волейболіст Патріот-Рівне Боровський

25-річний солдат загинув 7 червня 2023 року

Джерело - Чемпіон.

На російсько-українській війні загинув колишній волейболіст Олександр Боровський.

Про це повідомила Федерація волейболу України.

25-річний солдат загинув 7 червня 2023 року поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району на Донеччині. Він був родом з селища міського типу Лугини Коростенського району на Житомирщині.

Боровський виступав за Патріот-Рівне у вищій лізі України з волейболу.

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