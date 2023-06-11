Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної Англії

Джерело - talkSPORT.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче підписати висококласного голкіпера попри можливе продовження контракту з Давідом Де Хеа.
Про це повідомляє TalkSport.
Зараз пріоритетним варіантом у списку клубу став Джордан Пікфорд з Евертона.
"Іриски" при цьому готові продати 29-річного футболіста за близько 30 мільйонів фунтів, адже повинні виручити додаткові кошти для збалансування фінансової ситуації.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Санчо в літнє трансферне вікно.
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