Манчестер Юнайтед може підписати голкіпера збірної Англії

Зараз пріоритетним варіантом у списку клубу став Джордан Пікфорд

Джерело - talkSPORT.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг хоче підписати висококласного голкіпера попри можливе продовження контракту з Давідом Де Хеа.

Про це повідомляє TalkSport.

Зараз пріоритетним варіантом у списку клубу став Джордан Пікфорд з Евертона.

"Іриски" при цьому готові продати 29-річного футболіста за близько 30 мільйонів фунтів, адже повинні виручити додаткові кошти для збалансування фінансової ситуації.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Санчо в літнє трансферне вікно.

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