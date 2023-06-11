Паралімпійська збірна України вшосте виграла чемпіонат Європи

У фіналі українці здолали Англію

Джерело - Чемпіон.

Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи-2023.

Українські футболісти з наслідками дитячого церебрального паралічу впевнено виграли групу В, розгромивши Німеччину (8:2), Шотландію (8:2) та Ірландію (6:2). У півфіналі синьо-жовті обіграли Іспанію (4:2).

У вирішальному матчі українці розгромили збірну Англії (3:0). Голи у фіналі на свій рахунок записали Іван Доненко, Сергій Беденок та Антон Балакай.

Чемпіонами Європи у складі збірної України стали: Богдан Дембик, Станіслав Подольський, Віталій Романчук, Артем Шеремет, Іван Доненко, Сергій Беденок, Богдан Кулинич, Дмитро Кравець, Антон Балакай, Олег День, Едгар Каграманян, Ярослав Черниш, Артем Красильников, Іван Шкварло. Тренер — Сергій Овчаренко.

Зазначимо, що чемпіоном Європи паралімпійська збірна України стала вшосте в історії (1999, 2002, 2006, 2010, 2014, 2023). Також наша команда є чинним переможцем чемпіонату світу, який також вигравала шість разів (2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2022).

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