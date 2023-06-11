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Ярмоленко: Німеччина - одна з найкращих збірних світу

Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від товариського матчу проти Німеччини.
Сьогодні 15:39 262 0
Ярмоленко: Німеччина - одна з найкращих збірних світу
Фото - gettyimages
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зможе випробувати свої сили проти однієї із найкращих збірних світу.

Про це розповів півзахисник українців Андрій Ярмоленко.

"Звичайно, збірна Німеччини була і є однією з найкращих збірних світу. Буде цікаво випробувати себе, свої сили на цьому рівні. Дякуємо їм за запрошення. Нехай переможе найсильніший.

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Те, що ця гра буде 1000-ю для збірної Німеччини, нічого не буде значити, бо ми знаємо, що за нас вдома будуть вболівати мільйони наших вболівальників.

Ми хочемо показати хорошу гру, щоб люди отримали задоволення, отримали трохи позитиву в ці складні часи", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо матч проти Німеччини збірна України проведе 12 червня в Бремені на Везерштадіоні.

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