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Челсі контактував з Міланом щодо голкіпера команди Меньяна

"Росонеррі" не мають наміру продавати свого воротаря
Сьогодні 22:23 214 0
Челсі контактував з Міланом щодо голкіпера команди Меньяна
#Аррісабалага, #Мілан, #Челсі, #Едуар Менді, #Майк Меньян

Джерело - L'Équipe.

Челсі продовжує пошуки нового голкіпера на наступний сезон через невдоволення наявними вже в команді кадрами - Кепою Аррісабалагою та Едуаром Менді.

Про це повідомляє L’Equipe.

Лондонці вже контактували з Міланом щодо Мейка Меньяна, однак "россонері" вважають 27-річного воротаря недоторканним.

Відзначається, що француз може покинути команду лише у випадку отримання "шаленої" пропозиції.

Нагадаємо, Шахтар зіграє товариський матч з Челсі.

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