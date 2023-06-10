Челсі контактував з Міланом щодо голкіпера команди Меньяна

Джерело - L'Équipe.
Челсі продовжує пошуки нового голкіпера на наступний сезон через невдоволення наявними вже в команді кадрами - Кепою Аррісабалагою та Едуаром Менді.
Про це повідомляє L’Equipe.
Лондонці вже контактували з Міланом щодо Мейка Меньяна, однак "россонері" вважають 27-річного воротаря недоторканним.
Відзначається, що француз може покинути команду лише у випадку отримання "шаленої" пропозиції.
Нагадаємо, Шахтар зіграє товариський матч з Челсі.
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