Челсі контактував з Міланом щодо голкіпера команди Меньяна

"Росонеррі" не мають наміру продавати свого воротаря

Челсі продовжує пошуки нового голкіпера на наступний сезон через невдоволення наявними вже в команді кадрами - Кепою Аррісабалагою та Едуаром Менді.

Про це повідомляє L’Equipe.

Лондонці вже контактували з Міланом щодо Мейка Меньяна, однак "россонері" вважають 27-річного воротаря недоторканним.

Відзначається, що француз може покинути команду лише у випадку отримання "шаленої" пропозиції.

Нагадаємо, Шахтар зіграє товариський матч з Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!