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Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки

В основний час матч завершився нічиєю 1:1
Сьогодні 19:38 2655 0
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з сокки здобула перемогу над Бразилією в чвертьфіналі чемпіонату-світу.

В основний час матч завершився нічиєю 1:1, в серії булітів українці виявилися сильнішими - 2:0.

Чемпіонат світу-2023
1/4 фіналу, 10 червня

Збірна України - збірна Бразилії 1:1 (2:0 по булітам)

Голи: 0:1 - 12 Салвіно, 1:1 - 20 Мельник

Сокка - вид спорту, який є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.

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