Інгулець та ЛНЗ не визначили сильнішого в першому матчі плей-оф за місце в УПЛ

Поєдинок завершився з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

Інгулець та ЛНЗ Черкаси зіграли внічию в першому матчі плей-оф за місце в УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Матч відповідь запланований на 14-е червня.

Чемпіонат України - УПЛ

Плей-оф, 1-й матч

10 червня

Інгулець - ЛНЗ Черкаси 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Клименко, 1:1 - 57 Тищенко (пен)

Склади команд:

Інгулець: Паламарчук, Ковальов, Козиренко (Сидоренко 88), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Одарюк 77), Клименко, Коробенко, Козак (Кравчук, 88), Сітало (Марусич 77), Запорожець

Запасні: Білик, Осипенко, Павлов, Ченбай, Резепов

ЛНЗ Черкаси: Самойленко, Норенков, Муравський, Тарасенко, Насонов (Солдат 64) Тищенко, Бойко, Копил Савін, Нич (Галенко 88), Шестаков (Долінський 64)

Запасні: Дубовий, Шеліхов, Євдокимов, Нехтій, Полюлях, Синьогуб

Попередження: Насонов 21, Запорожець 27, Шестаков 34, Клименко 55, Долінський 66, Копил 90+1

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