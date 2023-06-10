Інгулець та ЛНЗ не визначили сильнішого в першому матчі плей-оф за місце в УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Інгулець та ЛНЗ Черкаси зіграли внічию в першому матчі плей-оф за місце в УПЛ.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Матч відповідь запланований на 14-е червня.
Чемпіонат України - УПЛ
Плей-оф, 1-й матч
10 червня
Інгулець - ЛНЗ Черкаси 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Клименко, 1:1 - 57 Тищенко (пен)
Склади команд:
Інгулець: Паламарчук, Ковальов, Козиренко (Сидоренко 88), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Одарюк 77), Клименко, Коробенко, Козак (Кравчук, 88), Сітало (Марусич 77), Запорожець
Запасні: Білик, Осипенко, Павлов, Ченбай, Резепов
ЛНЗ Черкаси: Самойленко, Норенков, Муравський, Тарасенко, Насонов (Солдат 64) Тищенко, Бойко, Копил Савін, Нич (Галенко 88), Шестаков (Долінський 64)
Запасні: Дубовий, Шеліхов, Євдокимов, Нехтій, Полюлях, Синьогуб
Попередження: Насонов 21, Запорожець 27, Шестаков 34, Клименко 55, Долінський 66, Копил 90+1
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