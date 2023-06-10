Львів'яни незабаром розпочнуть новий етап

Львівські Карпати розпочнуть підготовку до наступного сезону 19 червня.

Про це повідомляє Sport.ua.

Перед першим тренуванням футболістам буде представлено нового керманича - Mирона Mаркевича, асистентами якого будуть Андрій Сапуга та Богдан Стронцицький.

В Карпатах очікуються кардинальні кадрові зміни. Зелено-білі відмовилися від послуг орендованих Юрія Тлумака, Данила Книша, Івана Бобка, Олексія Хобленка, Сергія Горбунова. Також у Карпатах більше не розраховують на Олега Леня, Романа Льопку, Дмитра Mахньова, Ростислава Тарануху, Валерія Болденкова.

На початку наступного тижня з Карпатами підпишуть контракти перші літні новобранці. Що ж до Mаркевича, то він вже узаконив свої стосунки з Карпатами на три роки. У новому сезоні перед львів’янами поставлене завдання підвищитися у класі.