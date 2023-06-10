Український вінгер підписав контракт із польським клубом

Джерело - Чемпіон.

26-річний український вінгер Сергій Крикун підписав контракт із польським футбольним клубом П'яст Глівіце.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода діє до літа 2026 року з можливістю продовження ще на 1 сезон. Сергій приєднався до команди на правах вільного агента.

Усю кар'єру Крикун провів у Польщі. Останнім клубом українця був Гурнік Ленчна, де він виступав з 2020 року і зміг пробитися разом з командою у вищий дивізіон країни. У сезоні 2022/23 Гурнік Ленчна посів 13-те місце в таблиці чемпіонату Польщі. Крикун провів 38 матчів, у яких забив 7 голів і віддав 3 асисти.

П'яст Глівіце завершив кампанію Екстракляси 2022/23 на 5-й позиції.