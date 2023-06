Іспанська Севілья викупила у французького Ренна контракт захисника Лоїка Баде.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

23-річний французький футболіст раніше виступав за Севілью на правах оренди.

Тепер він підписав контракт до 2027 року. Минулого сезону Лоїк Баде провів 27 матчів та забив 2 голи.

Француз забив гол у ворота Ман Юнайтед у чвертьфіналі Ліги Європи. Потім Севілья усьоме став переможцем другого за престижністю єврокубка.

✍️ #SevillaFC have activated the option to buy for @BadeLoic, and he signs until 2027 ⚪️🔴🇫🇷