Джерело - Чемпіон.
Іспанська Севілья викупила у французького Ренна контракт захисника Лоїка Баде.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
23-річний французький футболіст раніше виступав за Севілью на правах оренди.
Тепер він підписав контракт до 2027 року. Минулого сезону Лоїк Баде провів 27 матчів та забив 2 голи.
Француз забив гол у ворота Ман Юнайтед у чвертьфіналі Ліги Європи. Потім Севілья усьоме став переможцем другого за престижністю єврокубка.
✍️ #SevillaFC have activated the option to buy for @BadeLoic, and he signs until 2027 ⚪️🔴🇫🇷— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 9, 2023