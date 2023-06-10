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Севілья викупила контракт Баде

Баде півроку виступав за Севілью на правах оренди з «Ренну
Сьогодні 10:10 175 0
Севілья викупила контракт Баде
#Севілья

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья викупила у французького Ренна контракт захисника Лоїка Баде.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

23-річний французький футболіст раніше виступав за Севілью на правах оренди.

Тепер він підписав контракт до 2027 року. Минулого сезону Лоїк Баде провів 27 матчів та забив 2 голи.

Француз забив гол у ворота Ман Юнайтед у чвертьфіналі Ліги Європи. Потім Севілья усьоме став переможцем другого за престижністю єврокубка.

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