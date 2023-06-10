Валенсія викупила турецького центрбека у Ліона

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Валенсія викупила у французького Ліона контракт захисник Дженка Озкаджара.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

22-річний турецький футболіст підписав із іспанським клубом контракт до літа 2028 року.

Іспанський клуб заплатить французькій 5 млн євро, за даними Transfermarkt.

Дженк Озкаджар цього сезону провів за Валенсію 21 матч і зробив 1 асист.

Раніше повідомлялося, що скаути Челсі слідкуватимуть за голкіпером Валенсії Мамардашвілі.