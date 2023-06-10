Валенсія викупила турецького центрбека у Ліона

Джерело - Чемпіон.
Іспанська Валенсія викупила у французького Ліона контракт захисник Дженка Озкаджара.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
22-річний турецький футболіст підписав із іспанським клубом контракт до літа 2028 року.
Іспанський клуб заплатить французькій 5 млн євро, за даними Transfermarkt.
Дженк Озкаджар цього сезону провів за Валенсію 21 матч і зробив 1 асист.
OFFICIAL STATEMENT | CENK ÖZKACAR #Cenk2028 #VCFDNA— Valencia CF (@valenciacf_en) June 9, 2023
Раніше повідомлялося, що скаути Челсі слідкуватимуть за голкіпером Валенсії Мамардашвілі.