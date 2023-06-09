Джерело - Bloomberg.

Суд Великої Британії заборонив колишньому російському пілоту Формули-1 Микиті Мазепіну в’їжджати до країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Мета поїздки Мазепіна полягала в проведенні переговорів із командами Формули-1 для виступу в чемпіонаті в наступному сезоні. Поїздка мала відбутися перед Гран-прі Великої Британії, який пройде з 7 по 9 липня.

Юристи Мазепіна повідомили, що ніщо не заважає агенту Микити провести переговори замість самого гонщика.

Наразі росіянину заборонено брати участь у гонках на території Великої Британії. Він перебуває під санкціями країни разом зі своїм батьком, бізнесменом Дмитром Мазепіним.

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