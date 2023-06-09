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Баварія повісила цінник на Павара

Француз обійдеться клубам у невелику суму
Сьогодні 14:40 264 0
Баварія повісила цінник на Павара
#Баварія

Джерело - isport.ua.

У Баварії визначилися із ціною на захисника Бенжамена Павара. 

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці готові відпустити француза, якщо отримає пропозицію на 30-40 млн євро. Інтерес до футболіста виявляють Реал, Барселона, а також гранди Англії та Італії.

Нагадаємо контракт Павару з Баварією розрахований до червня 2024 року. Гравець готовий улітку змінити команду.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного француза чотири голи та один асист у 30 матчах Бундесліги.

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