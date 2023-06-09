Баварія повісила цінник на Павара

Джерело - isport.ua.
У Баварії визначилися із ціною на захисника Бенжамена Павара.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Мюнхенці готові відпустити француза, якщо отримає пропозицію на 30-40 млн євро. Інтерес до футболіста виявляють Реал, Барселона, а також гранди Англії та Італії.
Нагадаємо контракт Павару з Баварією розрахований до червня 2024 року. Гравець готовий улітку змінити команду.
У поточному сезоні на рахунку 27-річного француза чотири голи та один асист у 30 матчах Бундесліги.