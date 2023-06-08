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Форвард Ювентуса не хоче грати на Євро-2023

У гравця немає жодних фізичних або особистих проблем.
Сьогодні 21:52 265 0
Форвард Ювентуса не хоче грати на Євро-2023
#Мойзе Кін

Джерело - football24.uа.

Нападник Ювентуса Мойзе Кін покинув тренувальний табір молодіжної збірної Італії перед чемпіонатом Європи U-21.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Форвард провів коротку, але щиру розмову з тренером збірної Італії U-21 Паоло Ніколато, після чого зібрав речі і поїхав з тренувального табору команди.

Згідно з Tuttosport, Кін банально "не був зацікавлений" у виступі на чемпіонаті Європи U-21. Це вже не перший подібний інцидент за його участю в розташуванні молодіжних збірних. Раніше він неодноразово піддавався дисциплінарним стягненням на рівні збірних Італії U-19 і U-21.

Нагадаємо, на Євро-2023 (U-21) кожна команда може заявити кілька гравців, старших за цей вік. Паоло Ніколато посилив свою команду в тому числі 23-річним Мойзе Кіном.

Раніше повідомлялося, що Ювентус викупить контракт Кіна.

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