Український півзахисник Андрій Стрижак залишив лави азербайджанської Габали та уже вирушив до Польщі, де підпише контракт із новим клубом.

Про це розповів сам гравець.

"Жодних пропозицій від Габали не було. З тренером і керівництвом не обмовилися ні словом. Це ж правда. Мені ніхто нічого не говорив, ніхто до мене не підходив і не спілкувався.

Прилетів до Польщі на переговори. Який клуб? Не можу сказати поки що", - заявив Стрижак.