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Український хавбек залишив Габалу

Футболіст уже вирушив до Польщі для переговорів із новою командою
Сьогодні 13:55 304 0
Український хавбек залишив Габалу
#Артем Стрижак

Джерело - Azerisport.com.

Український півзахисник Андрій Стрижак залишив лави азербайджанської Габали та уже вирушив до Польщі, де підпише контракт із новим клубом.

Про це розповів сам гравець.

"Жодних пропозицій від Габали не було. З тренером і керівництвом не обмовилися ні словом. Це ж правда. Мені ніхто нічого не говорив, ніхто до мене не підходив і не спілкувався.

Прилетів до Польщі на переговори. Який клуб? Не можу сказати поки що", - заявив Стрижак.

У сезоні-2022/23 Стрижак відіграв 7 матчів за Габалу, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що Стрижак в Україні грав у складі таких команд: Арсенал (Київ), Ворскла, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст, Олімпік.

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