Джерело - Azerisport.com.
Український півзахисник Андрій Стрижак залишив лави азербайджанської Габали та уже вирушив до Польщі, де підпише контракт із новим клубом.
Про це розповів сам гравець.
"Жодних пропозицій від Габали не було. З тренером і керівництвом не обмовилися ні словом. Це ж правда. Мені ніхто нічого не говорив, ніхто до мене не підходив і не спілкувався.
Прилетів до Польщі на переговори. Який клуб? Не можу сказати поки що", - заявив Стрижак.
У сезоні-2022/23 Стрижак відіграв 7 матчів за Габалу, результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, що Стрижак в Україні грав у складі таких команд: Арсенал (Київ), Ворскла, Чорноморець, Гірник-Спорт, Металіст, Олімпік.