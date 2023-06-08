Азар може приєднатися до Мессі в МЛС

Колишній гравець мадридського Реала Еден Азар отримав пропозицію з МЛС.

Про це повідомляє Marca.

Бельгійському вінгеру запропонували контракт у скромному клубі Ванкувер Вайткепс. У разі згоди Еден знову зможе зіграти проти Лео Мессі, який став гравцем Інтер Маямі.

Нагадаємо, що Еден Азар залишив мадридський Реал вільним агентом після чотирьох жахливих сезонів. Лише дев'ять голів у 76 матчах, а в останньому сезоні бельгієць і зовсім провів на полі близько 400 хвилин.

Невдалі виступи в Мадриді призвели до того, що зараз Еден роздумує, чи варто прийняти пропозицію канадського клубу або краще просто закінчити кар'єру.