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Азар може приєднатися до Мессі в МЛС

Сьогодні 11:26 277 0
Азар може приєднатися до Мессі в МЛС
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - isport.ua.

Колишній гравець мадридського Реала Еден Азар отримав пропозицію з МЛС.

Про це повідомляє  Marca.  

Бельгійському вінгеру запропонували контракт у скромному клубі Ванкувер Вайткепс. У разі згоди Еден знову зможе зіграти проти Лео Мессі, який став гравцем Інтер Маямі.  

Нагадаємо, що Еден Азар залишив мадридський Реал вільним агентом після чотирьох жахливих сезонів. Лише дев'ять голів у 76 матчах, а в останньому сезоні бельгієць і зовсім провів на полі близько 400 хвилин.

Невдалі виступи в Мадриді призвели до того, що зараз Еден роздумує, чи варто прийняти пропозицію канадського клубу або краще просто закінчити кар'єру. 

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