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Вернидуб: Дратують питання про зарплату

Фахівець назвав неприємні для нього питання
Сьогодні 09:55 297 0
Вернидуб: Дратують питання про зарплату
#Юрій Вернидуб

Джерело - uspa.com.ua.

Головного тренера Кривбаса Юрія Вернидуба дратують питання журналістів щодо його зарплати та футболістів.

Про це заявив сам фахівець.

"Їх є два. Перше - це коли запитують "Яка у вас зарплата?" (або ж у мене, або у футболістів), а друге - це коли просять прокоментувати гру суперника. Мені незрозуміло, чому раптом я повинен її коментувати. Для мене, як тренера, головне - гра моєї команди. А дії суперника нехай оцінює його тренер. Адже мій колега вкладає частку своєї праці - і робити якісь висновки щодо цього важко. Я ж бо не знаходжусь разом із цією людиною.

Чи було бажання подати до суду на когось із журналістів? Чесно скажу: так, було. Це сталося на самому початку моєї тренерської діяльності у луганській Зорі. Однак не буду говорити, на кого саме хотів подати і за що. В чому була причина? Говориш одне, а потім людина висмикує із контексту певні речі - і починається непорозуміння. Тут теж є тонка межа. Але я така людина: як швидко запалююсь, так само швидко і відходжу", - сказав Вернидуб.

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