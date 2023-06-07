Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Монако

Аксель Дісасі влітку може змінити клуб

Манчестер Юнайтед близький до купівлі захисника Монако Акселя Дісасі.

Про це повідомляє L’Equipe.

Француз уже дав усну згоду на перехід представникам англійського клубу.

Найближчим часом клуб почне переговори безпосередньо з Монако з приводу переходу Акселя. Монегаски хотіли б виручити за гравця не менше 50 млн євро.

Попри те, що ймовірність переходу Дісасі в Манчестер велика, керівництво клубу розглядає гравця все ж як план Б.

У сезоні-2022/23 Дісасі провів за Монако 38 матчів у Лізі 1, забивши 3 голи і віддавши 3 результативні передачі.

Нагадаємо, захисником цікавились Челсі та Манчестер Сіті.