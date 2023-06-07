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Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Монако

Аксель Дісасі влітку може змінити клуб
Вчора 23:39 306 0
Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Монако
#Манчестер Юнайтед, #Монако, #Футбольні трансфери, #Акселі Дісасі

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед близький до купівлі захисника Монако Акселя Дісасі.

Про це  повідомляє L’Equipe.

Француз уже дав усну згоду на перехід представникам англійського клубу.

Найближчим часом клуб почне переговори безпосередньо з Монако з приводу переходу Акселя. Монегаски хотіли б виручити за гравця не менше 50 млн євро.

Попри те, що ймовірність переходу Дісасі в Манчестер велика, керівництво клубу розглядає гравця все ж як план Б.

У сезоні-2022/23 Дісасі провів за Монако 38 матчів у Лізі 1, забивши 3 голи і віддавши 3 результативні передачі.

Нагадаємо, захисником цікавились Челсі та Манчестер Сіті.

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