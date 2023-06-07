Манчестер Юнайтед готує трансфер захисника Монако

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед близький до купівлі захисника Монако Акселя Дісасі.
Про це повідомляє L’Equipe.
Француз уже дав усну згоду на перехід представникам англійського клубу.
Найближчим часом клуб почне переговори безпосередньо з Монако з приводу переходу Акселя. Монегаски хотіли б виручити за гравця не менше 50 млн євро.
Попри те, що ймовірність переходу Дісасі в Манчестер велика, керівництво клубу розглядає гравця все ж як план Б.
У сезоні-2022/23 Дісасі провів за Монако 38 матчів у Лізі 1, забивши 3 голи і віддавши 3 результативні передачі.
Нагадаємо, захисником цікавились Челсі та Манчестер Сіті.