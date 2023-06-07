Мессі назвав свій наступний клуб

Джерело - football24.ua.
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі після відходу з ПСЖ підпише контракт із клубом Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем.
Про це заявив сам футболіст в ефірі Mundo Deportivo та Sport.es.
За словами легендарного форварда, угода завершена практично на 100%.
"Я дуже хотів повернутися в Барселону, був дуже схвильований цією можливістю. Але після того, що я пережив, і того відходу з Барси, я не хотів знову опинитися в тій самій ситуації: чекати, що станеться, і коли моє майбутнє в інших руках", – пояснив Мессі.
Напередодні повідомлялося, що Мессі відхилів пропозицію Аль-Хілаля.
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