Мессі назвав свій наступний клуб

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі після відходу з ПСЖ підпише контракт із клубом Інтер Маямі, яким володіє Девід Бекхем.

Про це заявив сам футболіст в ефірі Mundo Deportivo та Sport.es.

За словами легендарного форварда, угода завершена практично на 100%.

"Я дуже хотів повернутися в Барселону, був дуже схвильований цією можливістю. Але після того, що я пережив, і того відходу з Барси, я не хотів знову опинитися в тій самій ситуації: чекати, що станеться, і коли моє майбутнє в інших руках", – пояснив Мессі.