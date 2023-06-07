Худоб’як залишив Етнікос

Український півзахисник став вільним агентом

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Ігор Худоб’як залишив кіпрський Етнікос.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хавбек отримав статус вільного агента. У складі Етнікоса українець виступав з червня 2019 року.

У сезоні 2022/23 зіграв 26 матчів, забивши один гол у всіх турнірах.

Раніше півзахисник виступав за Чорногору, Спартак (Івано-Франківськ), Карпати, Ростов та казахстанський Акжайик. Також на його рахунку шість матчів за збірну України.

Етнікос завершив сезон 2022/23 у другому дивізіоні чемпіонату Кіпру на третьому місці.