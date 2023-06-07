Рома може підписати Тілеманса, який покинув Лестер

Представники римського клубу вже контактували з бельгійським гравцем

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Рома зацікавлена у підписанні центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса, який стане вільним агентом.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.

Представники римського клубу вже контактували з бельгійським гравцем, але останній на даному етапі хоче зрозуміти, чи є у нього конкретні пропозиції з АПЛ.

Нагадаємо, захисник Айнтрахта Ндіка підпише контракт з Ромою.

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