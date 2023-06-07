Головне
Ребров - головний тренер збірної України
Сьогодні 12:16 383
Визначився тренерський штаб Реброва в збірній України
Сьогодні 14:02 38
Ліга конференцій. Фінал. Фіорентина - Вест Гем: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:58 276
Ребров: Далі будемо працювати на Україну
Сьогодні 12:26 249
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Вчора 20:58 17551
Довбик підписав новий контракт з СК Дніпро-1
Вчора 20:36 760
Відбулася презентація форми збірної України на Європейські ігри-2023
Вчора 20:02 606
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні
Вчора 19:05 10772
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Вчора 18:55 10293
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО
Вчора 16:30 8421
Прямі трансляції

Рома може підписати Тілеманса, який покинув Лестер

Представники римського клубу вже контактували з бельгійським гравцем
Сьогодні 11:42 244 0
Рома може підписати Тілеманса, який покинув Лестер
Фото: Getty Images
#Лестер Сіті, #Рома, #Тілеманс

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Рома зацікавлена у підписанні центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса, який стане вільним агентом.

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.

Представники римського клубу вже контактували з бельгійським гравцем, але останній на даному етапі хоче зрозуміти, чи є у нього конкретні пропозиції з АПЛ.

Нагадаємо, захисник Айнтрахта Ндіка підпише контракт з Ромою.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО Світоліна не потисла руку білорусці після чвертьфіналу Roland Garros - фанатка лукашенка знов зіграла на публіку - ВІДЕО 8421
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 17551
Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво Більшість російських спортсменів - такі ж людожери, як і їхнє військове керівництво 6303
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст рік як на війні 10772
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023 19580
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 10293
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 92708 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20920 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12583 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72649
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18866
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10987