Рома може підписати Тілеманса, який покинув Лестер

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Рома зацікавлена у підписанні центрального півзахисника Лестера Юрі Тілеманса, який стане вільним агентом.
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.
Представники римського клубу вже контактували з бельгійським гравцем, але останній на даному етапі хоче зрозуміти, чи є у нього конкретні пропозиції з АПЛ.
Нагадаємо, захисник Айнтрахта Ндіка підпише контракт з Ромою.
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