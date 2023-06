Вердер продовжив контракт з головним тренером Вернером

Вердер підписав новий контракт з тренером команди Оле Вернером.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Термін дії нової угоди між сторонами не повідомляється.

Head coach Ole Werner has extended his contract with SVW 📝



We look forward to continuing working together, Ole! 🤝



📰