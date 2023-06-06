Селезньов оформив пента-трик у своєму прощальному матчі

Спаринг завершився з рахунком 8:8

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 червня, на стадіоні Авангард в Ужгороді відбувся прощальний матч українського форварда Євгена Селезньова.

Спаринг завершився з рахунком 8:8, а в серії післяматчевих пенальті перемогли помаранчеві. Вирішальний 11-метровий удар реалізував сам Селезньов.

В основний час 38-річний форвард забив 5 голів.

Хет-триком відзначився Адріан Пуканич, дублем - Микола Шапаренко та Артем Федецький. Також гол забив Віталій Буяльський.

У матчі взяли участь представники трьох футбольних поколінь - Дарійо Срна, Ярослав Ракицький, Артем Довбик, Олександр Алієв, Андрій Ярмоленко, Артем Мілевський, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Мирон Маркевич, Олександр Рибка, Євген Хачеріді, Руслан Ротань, Сергій Нагорняк, Олександр Назаренко та інші.

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Цей матч також мав благодійний характер - усі виручені кошти будуть перераховані фонду "Незламна Україна", а сума та звіт будуть опубліковані публічно.

Серед зірок шоубізнесу були присутні ведучий Андрій Бєдняков та актори студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов та Юрій Корявченков.

Також у заході взяли участь військові. Зокрема, Давид "Хімік" Касаткін, командир інтернаціонального батальйону "Титан" Ігор "Янкі" Номан, льотчик-винищувач Вадим Karaya Ворошилов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон "Рідік" Кудряшов та представники 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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