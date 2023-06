Антверпен вперше за 66 років став чемпіоном Бельгії

У заключному турі чемпіонського гурту Антверпен зіграв унічию на виїзді проти найближчого конкурента Генка – 2:2 та став чемпіоном Про-ліги.

Ключовий момент зустрічі настав у компенсований час, коли захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд забив “чемпіонський” гол.

Антверпен став чемпіоном Бельгії вперше за 66 років: останній титул клуб здобув у 1957 році. Для Антверпена цей чемпіонський титул став п’ятим в історії клубу.

Другим у турнірній таблиці став Генк, який поступився Антверпену одним очком. Третє місце у Сент-Жиллуаз, а четвертим фінішував Брюгге українця Романа Яремчука.

Чемпіонат Бельгії

Чемпіонська група, 6-й тур

04 червня

Генк – Антверпен 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Арокодаре, 1:1 - 58 Керк, 2:1 - 75 Хейнен, 2:2 - 90+4 Тобі Алдервейрелд

An all-time great football moment. Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp last summer, as he always promised he would. Tonight, he has won them their first league title since 1957 with this incredible strike vs Genk in the 94th minute! pic.twitter.com/KIysphCZKk