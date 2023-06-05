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Антверпен вперше за 66 років став чемпіоном Бельгії

Антверпен виграв чемпіонат Бельгії
Сьогодні 09:37 136 0
Антверпен вперше за 66 років став чемпіоном Бельгії
#Алдервейрелд, #Антверпен

Джерело - Чемпіон.

У заключному турі чемпіонського гурту Антверпен зіграв унічию на виїзді проти найближчого конкурента Генка – 2:2 та став чемпіоном Про-ліги.

Ключовий момент зустрічі настав у компенсований час, коли захисник Антверпена Тобі Алдервейрелд забив “чемпіонський” гол.

Антверпен став чемпіоном Бельгії вперше за 66 років: останній титул клуб здобув у 1957 році. Для Антверпена цей чемпіонський титул став п’ятим в історії клубу.

Другим у турнірній таблиці став Генк, який поступився Антверпену одним очком. Третє місце у Сент-Жиллуаз, а четвертим фінішував Брюгге українця Романа Яремчука.

Чемпіонат Бельгії
Чемпіонська група, 6-й тур
04 червня

Генк – Антверпен 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Арокодаре, 1:1 - 58 Керк, 2:1 - 75 Хейнен, 2:2 - 90+4 Тобі Алдервейрелд

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