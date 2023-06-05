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Зоря підтвердила відсутність Мишньова у заявці на матч з Минаєм

У складі Зорі у матчі з Минаєм вийшов незаявлений гравець
Сьогодні 09:24 195 0
Зоря підтвердила відсутність Мишньова у заявці на матч з Минаєм
#Зоря, #Чемпіонат України, УПЛ, #Дмитро Мишньов

Джерело - Чемпіон.

Зоря у матчі 30-го туру УПЛ на виїзді розгромила Минай з рахунком 3:0 та завоювала бронзові медалі УПЛ.

На 76-й хвилині замість Сергія Булеци на заміну у Зорі вийшов Дмитро Мишньов. Луганський клуб офіційно підтвердив, що футболіста не було включено до заявки на гру. 

"Футбольний клуб Зоря протягом сезону наполегливо йшов до своєї мети – поборотися за найвищі місця в чемпіонати та здобути в рік сторіччя історичне місце, яке дасть команді право грати в Лізі чемпіонів. Всі, хто дивився гру з Минаєм, бачили, що команда робила все для цього, впевнено перемогла та віддала всі сили на поле задля результату.

І всі, хто дивився матч сьогодні, бачили це. Але через прикру технічну помилку, про яку ми дізналися від делегата матчу вже після гри, на поле вийшов Дмитро Мишньов, якого, як виявилося, не було в протоколі. Футбольний клуб Зоря хоче припинити всі можливі домисли стосовно цього та відверто заявити, що ця безглузда ситуація трапилася тільки через прикру технічну помилку. Вибачаємося перед вболівальниками та продовжуємо свій впевнений шлях до нових висот!", - йдеться в заяві клубу.

Відзначимо, за цю заміну на Зорю можуть накласти санкції. У тому числі, й технічну поразку.

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