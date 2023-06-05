Пономарьов: Рух своє основне завдання виконав

Рух зміг зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Ми своє основне завдання виконали. Це було найголовніше на цьому етапі. Дякую хлопцям за цю гру і за те, що ця молода команда змогла з такої ситуації вийти, залишитися в Прем’єр-лізі. Для них це величезний досвід. Дякую і Олександрії, хороша команда, видно, що теж тільки будується. Думаю, що з таким тренерським складом і підбором футболістів у них усе вийде.

Далі треба дивитися, який шлях побудови команди вибирати. Можна зараз купити футболістів відносно хороших, досягнути якогось результату – посісти 7-ме, 6-те, 5-те місце, а завтра нічого не мати. А можна на базі тих молодих хлопців, які в нас сьогодні є, будувати команду на перспективу. Звичайно, що потрібне підкріплення. Але цей рік, який провели футболісти, – повторю, для них дуже серйозний досвід. Вони вийшли зі складної ситуації. Можливо, навіть добре з психологічної точки зору, що така ситуація в них склалася. Тому що не кожен досвідчений гравець може вийти з такого становища, не кажучи вже про молодих. Але наш вектор – щоби грали наші молоді футболісти. Вони сьогодні молоді – через рік вони вже будуть трохи досвідченіші. І я думаю, що з цією командою можна досягати цілей.

Я зайшов у роздягальню, де висіли футболки гравців із прізвищами. Рік тому переважна більшість із них були представниками команди U-19. За винятком Паньківа, Довгого, Мисика, ще декількох, а також легіонерів. Усе решта – молоді футболісти", - відзначив Пономарьов.