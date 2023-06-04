Джерело - Чемпіон.
У 30-му турі української Прем’єр-Ліги львівський Рух дома зіграв внічию з Олександрією.
Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 4 червня
Рух: Паньків, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Підгурський, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасниця, 70, Довгий, 90), Соломон (Мисик, 84), Климчук
Олександрія: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков, Мірошниченко, Сігєєв, Логінов, Шулянський (Цуріков, 74), Копіна, Михайленко (Рибалка, 78), Мустафаєв (Кожушко, 67)
Попередження: Сапуга, 25; Притула, 28; Підгурський, 50 - Михайленко, 22; Бабогло, 26; Копина, 45+3.