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Рух - Олександрія 0:0: огляд матчу

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 18:55 132 0
Рух - Олександрія 0:0: огляд матчу
#Олександрія, #Рух

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі української Прем’єр-Ліги львівський Рух дома зіграв внічию з Олександрією.

Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 4 червня

Рух - Олександрія 0:0

Рух: Паньків, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Підгурський, Сапуга, Притула, Альваренга (Квасниця, 70, Довгий, 90), Соломон (Мисик, 84), Климчук

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Ковалець, Кулаков, Мірошниченко, Сігєєв, Логінов, Шулянський (Цуріков, 74), Копіна, Михайленко (Рибалка, 78), Мустафаєв (Кожушко, 67)

Попередження: Сапуга, 25; Притула, 28; Підгурський, 50 - Михайленко, 22; Бабогло, 26; Копина, 45+3.

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