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СК Дніпро-1 - Кривбас 1:0: огляд матчу

Гол Бланко приніс срібні медалі
Сьогодні 18:09 279 0
СК Дніпро-1 - Кривбас 1:0: огляд матчу
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Кривбас, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 здолав Кривбас та став срібним призером УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
30 тур, 4 червня

СК Дніпро-1 - Кривбас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Бланко

СК Дніпро-1: Макс Валеф, Едуард Сарапій, Артем Довбик, Олександр Піхальонок (Євген Підлепенець 60), Валентин Рубчинський (Ігор Когут 60), Домінго Бланко, Олександр Каплієнко (Олександр Назаренко 67), В'ячеслав Танковський (Володимир Адам'юк 46), Володимир Танчик, Олександр Сваток, Євген Пасіч (Хайнер 60)

Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецьков, Андрій Понедєльник, Ріфет Капич, Даніель Соса, Дмитро Хомченовський, Данило Бескоровайний, Максим Луньов (Микита Татарков 63), Владислав Семотюк (Максим Задерака 63), Роман Дебелко (Тимур Кораблін 79), Іван Дибанго

Попередження: Ігор Когут 84 - Владислав Семотюк 61, Тимур Кораблін 88, Данило Бескоровайний 90+1

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