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Реал заплатить Азару за достроковий розрив контракту

Йдеться про 50% річної зарплати бельгійця
Сьогодні 11:49 280 0
Реал заплатить Азару за достроковий розрив контракту
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Чемпіон.

Реал виплатить Едену Азару грошові кошти за дострокове розірвання контракту.

Про це повідомляє Madrid Zone.

Йдеться про 50% річної зарплати бельгійця, угода з яким була розрахована ще на сезон.

Загальна сума складе 14 мільйонів євро до вирахування податків.

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