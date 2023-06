Реал заплатить Азару за достроковий розрив контракту

Реал виплатить Едену Азару грошові кошти за дострокове розірвання контракту.

Про це повідомляє Madrid Zone.

Йдеться про 50% річної зарплати бельгійця, угода з яким була розрахована ще на сезон.

Загальна сума складе 14 мільйонів євро до вирахування податків.

