Реал заплатить Азару за достроковий розрив контракту

Джерело - Чемпіон.
Реал виплатить Едену Азару грошові кошти за дострокове розірвання контракту.
Про це повідомляє Madrid Zone.
Йдеться про 50% річної зарплати бельгійця, угода з яким була розрахована ще на сезон.
Загальна сума складе 14 мільйонів євро до вирахування податків.
🚨💣 JUST IN: Real Madrid will pay Hazard 50% of his remaining year of salary (€14m gross). @miguelitocope #rmalive 💰 pic.twitter.com/8odLgPmKdV— Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2023
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