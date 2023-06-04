Жирона Циганкова прийматиме Осасуну: розклад матчів Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 4 червня, відбудуться матчі 38-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліги
38 тур, 04 червня
19:30 Вільярреал - Атлетіко
19:30 Мальорка - Райо Вальєкано
19:30 Осасуна - Жирона
19:30 Реал Мадрид - Атлетік
19:30 Реал Сосьєдад - Севілья
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22:00 Бетіс - Валенсія
22:00 Вальядолід - Хетафе
22:00 Ельче - Кадіс
22:00 Еспаньйол - Альмерія
22:00 Сельта - Барселона
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