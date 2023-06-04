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Жирона Циганкова прийматиме Осасуну: розклад матчів Ла-Ліги

Розклад матчів 38-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 09:23 156 0
Жирона Циганкова прийматиме Осасуну: розклад матчів Ла-Ліги
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 червня, відбудуться матчі 38-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліги
38 тур, 04 червня

19:30 Вільярреал - Атлетіко

19:30 Мальорка - Райо Вальєкано

19:30 Осасуна - Жирона

19:30 Реал Мадрид - Атлетік

19:30 Реал Сосьєдад - Севілья

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22:00 Бетіс - Валенсія

22:00 Вальядолід - Хетафе

22:00 Ельче - Кадіс

22:00 Еспаньйол - Альмерія

22:00 Сельта - Барселона

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